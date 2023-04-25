Орловских призывников отправят в Росгвардию

25.4.2023 | 10:19 Новости, Общество

Для ведомства отберут около 40 человек.

Фото: 57.rosguard.gov.ru

Орловчан отправят в войсковые части Росгвардии, расположенные в Калуге, Наро-Фоминске и Балашихе. Об этом сообщили в орловском Управлении ведомства. Речь идёт о молодых людях, которых направят на срочную службу уже в рамках весеннего призыва этого года.

Отбирать призывников будут тщательно. При этом обратят внимание на биографию и проведут тестирование физического и психологического состояния.

Также сотрудники Росгвардии расскажут призывникам об истории своего ведомства, предстоящей службе, сопутствующих возможностях, например, о переходе на контракт, социальных льготах и гарантиях росгвардейцев.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования