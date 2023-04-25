В Орле на Красном мосту завершается установка ливневой канализации

25.4.2023 | 16:24 Новости, Общество, Строительство

Об этом сообщил мэр Орла Юрий Парахин.

Фото: t.me/parakhin_yuri

С обеих сторон моста установлены два локальных очистных сооружения. Они уже электрофицированы. Пусконаладочные работы запланированы через несколько недель — по окончании полного обустройства ливнёвки.

Также на объекте полностью завершено инъектирование (восстановление) исторических арок.

Идёт подготовка к надвижке нового пролёта моста. Металлоконструкции прибывают партиями и монтируются сразу же. На данный момент завезено около 15% деталей.

Параллельно идут работы по реставрации фасада моста. Сейчас они ведутся на левом берегу Оки. На подпорные стенки наносится особый торкрет-бетон – конструкциями придают вид натурального камня.

Сегодня мэр посетил объект и рассказал об этом в своих официальных соцсетях.

Напомним, что сейчас на мосту работают сотрудники «Уваровской передвижной механизированной колонны №22» из Московской области. Согласно официальным данным с «Госзакупок», объект должны сдать лишь 24 января 2024 года. Между тем, представители власти заявляли, что движение по мосту будет восстановлено уже в этом году, причём частично (только для общественного транспорта) планируется сделать это даже ближайшим летом. Мост закрыт для всех, кроме пешеходов, с 1 февраля 2021 года, что стало существенной проблемой практически для горожан.

ИА «Орёлград»

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