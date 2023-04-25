В Орле открылся новый центр «В добрые руки»

25.4.2023 | 13:04 Новости, Общество

Он работает на Московском шоссе, 155.

Фото: vk.com/3dobro57 / Андрей Логвинов

Здесь все, кто нуждается в одежде или обуви, а также в детских игрушках, могут взять эти вещи себе бесплатно. Никаких документов, подтверждающих личность или уровень доходов гражданина, не требуется – всё работает «на доверии». Также все желающие могут пожертвовать в центр ненужные им самим вещи. Необходимо, чтобы они находились в хорошем состоянии.

Первый центр «В добрые руки» открылся в Орле в минувшем году. Он находится на улице Тургенева, 22.

Проект реализуется по наставлению православного Свято-Троицкого храма Орла силами местного молодёжного объединения.

ИА «Орёлград»

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