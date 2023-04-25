В Орле появятся три новые «Жилые зоны»

25.4.2023 | 8:05 ЖКХ, Новости

Соответствующие знаки установят на улицах Бурова и Маринченко.

Схема расположения утверждена мэром Орла Юрием Парахиным. Знаки «Жилая зона» и «Конец жилой зоны» должны появиться у дома №44 по Бурова, на Родзевича-Белевича у детсада №93, у дома №39Б по Маринченко.

Согласно ПДД в «Жилой зоне» движение ограничено скоростью 20 км/ч. Запрещены стоянка авто с включенным двигателем (разогрев более 5 минут) и стоянка грузовых автомобилей с массой более 3,5 тонны, сквозное движение и учебная езда.

ИА «Орелград»

 

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