В Орловской области «загрустил» недавно открытый ФАП

25.4.2023 | 14:30 Медицина, Новости, Общество

Здание начало приходить в негодность.

Фото: пресс-служба губернатора Орловской области (иллюстративное)

Пока что ФАП закрыли, а фельдшера перевели в другой населённый пункт. Всё это существенно затруднило и без того непростую жизнь местных селян.

С проблемой столкнулись жители деревни Мураевка Сосковского района. Новый модульный ФАП открыли здесь в декабре 2020-го года.

О ситуации рассказала одна из местных жительниц – в социальных сетях, в комментариях к одной из записей на официальной странице губернатора. Ей ответили с официального аккаунта областного департамента здравоохранения.

«Внутри здания ФАПа, действительно, в середине марта обнаружились дефекты. На объект дважды выезжала комиссия. На втором выезде присутствовали специалисты «Орёлгосзаказчика» и генеральный директор фирмы, которая занималась строительством ФАПа. Фирме, которая занималась строительством ФАПа, комиссия предложила устранить выявленные дефекты в рамках гарантии до 31.05.23. Если этого не случится, то диалог продолжится в суде», — признали в департаменте.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования