В Орловской области «загрустил» недавно открытый ФАП

Здание начало приходить в негодность.

Пока что ФАП закрыли, а фельдшера перевели в другой населённый пункт. Всё это существенно затруднило и без того непростую жизнь местных селян.

С проблемой столкнулись жители деревни Мураевка Сосковского района. Новый модульный ФАП открыли здесь в декабре 2020-го года.

О ситуации рассказала одна из местных жительниц – в социальных сетях, в комментариях к одной из записей на официальной странице губернатора. Ей ответили с официального аккаунта областного департамента здравоохранения.

«Внутри здания ФАПа, действительно, в середине марта обнаружились дефекты. На объект дважды выезжала комиссия. На втором выезде присутствовали специалисты «Орёлгосзаказчика» и генеральный директор фирмы, которая занималась строительством ФАПа. Фирме, которая занималась строительством ФАПа, комиссия предложила устранить выявленные дефекты в рамках гарантии до 31.05.23. Если этого не случится, то диалог продолжится в суде», — признали в департаменте.

ИА «Орёлград»