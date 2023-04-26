Четыре мотоциклиста пострадали ДТП в Орле

Тревожная статистика стала поводом для проведения профилактической операции.

Как сообщает Управление ГИБДД УМВД России по Орловской области, в Орле усилена работа по выявлению мотоциклистов, скутеристов и велосипедистов, нарушающих Правила дорожного движения. Для этого было организовано комплексное профилактическое мероприятие «Мотоцикл». Сотрудники ОГИБДД по городу Орлу напоминают водителям двухколесных транспортных средств о том, что они обязаны знать и строго соблюдать требования правил. Поводом для проведения профилактической операции стала тревожная статистика.

Согласно ей, в текущем году на территории областного центра зарегистрировано уже пять дорожно-транспортных происшествий с участием мотоциклистов, в результате которых четыре человека пострадали. В УГИБДД отмечают, что среди пострадавших оказался и один несовершеннолетний пассажир мотоцикла. Как правило, последствия аварий для водителей и пассажиров таких транспортных средств бывают тяжелыми, отмечают правоохранители.

«В рамках операции «Мотоцикл» инспекторы ГИБДД выявляют нарушения ПДД водителями мототранспорта, а также пропагандируют использование защитной экипировки и соблюдение мер безопасности водителями данной категории транспортных средств, — сообщается на ведомственном сайте. — Особое внимание полицейские уделяют работе с юными водителями мопедов и мотоциклов».

Так, сотрудники отдела ГИБДД по городу Орлу совместно с участковыми и сотрудниками отдела по делам несовершеннолетних провели профилактический рейд в Северном районе. В результате был установлен несовершеннолетний мотоциклист, управлявший транспортным средством, не имея права управления. С подростком провели профилактическую беседу, после чего в присутствии родителей он был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 12. 7 КоАП РФ. Родители тоже привлечены к административной ответственности – в рамках статьи 5.35 КоАП РФ.

«Госавтоинспекция призывает развивать культуру вождения и уважения водителей двухколесного транспорта и автовладельцев друг к другу, задумываться не только о своей безопасности, но и о безопасности всех участников дорожного движения, — говорят в УГИБДД. — Полицейские призывают взрослых контролировать и пресекать попытки несовершеннолетних самостоятельно сесть за руль. Важно принимать во внимание возраст детей и необходимость наличия водительского удостоверения, а также навыков управления транспортным средством. Следует следить за детьми, исключить возможность их доступа к ключам от автомобилей и мотоциклов, запретить управление скутерами без соответствующего на то права и навыков вождения».

ИА «Орелград»