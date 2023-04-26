Департаменту Клычкова посоветовали учитывать потребности населения

Полезные рекомендации от парламента получил дорожный департамент.

Орловский облсовет народных депутатов на своем очередном заседании в рамках проведения «правительственного часа» рассмотрел вопрос «Об эффективности деятельности в сфере транспортного обслуживания населения на территории Орловской области». По итогам обсуждения парламентарии приняли решение рекомендовать региональному департаменту дорожного хозяйства, транспорта и реализации государственных строительных программ рассмотреть вопрос о реализации мероприятий по обновлению пассажирского транспорта на межмуниципальных маршрутах регулярных перевозок.

Также чиновникам рекомендован в рамках их компетенции «при установлении, изменении, отмене межмуниципальных маршрутов регулярных перевозок в границах Орловской области учитывать потребность населения в регулярных перевозках, мнение органов местного самоуправления муниципальных образований Орловской области по данным вопросам». Свое постановление депутаты облсовета решили направить губернатору Орловской области Андрею Клычкову.

Ранее пресс-служба Орловского облсовета сообщила, что с докладом по вышеуказанному вопросу на сессии выступил руководитель департамента дорожного хозяйства и транспорта Алексей Субботин. Он рассказал, что сеть общественного транспорта Орловской области насчитывает 306 регулярных маршрутов, для обслуживания которых предусмотрено 846 единиц подвижного состава. Докладчик отметил, что региональный общественный транспорт делится на две категории: межмуниципальный (164 маршрута, по которым курсирует 418 автобуса) и муниципальный автомобильный и электротранспорт (142 маршрута, по которым работает 428 транспортных средства).

«Во всех автобусах, осуществляющих транспортное обслуживание маршрутов, межмуниципального сообщения, в том числе обслуживающих сезонные (дачные) маршруты действует единый социальный проездной билет, за исключением, муниципальных маршрутов города Мценска, — сообщила парламентская пресс-служба. — Отвечая на вопрос, касающийся охвата населенных пунктов региона, руководитель департамента пояснил, что маршрутная сеть регулярных маршрутов межмуниципального сообщения Орловской области обеспечивает транспортное сообщение всех населенных пунктов региона с областным центром, они осуществляются пригородным и междугородним сообщениям, 122 и 42 маршрута соответственно».

Наибольший объем работы общественного транспорта приходится на областной центр, соответственно в Орле и возникает большинство проблем. В числе последних были названы снижение пассажиропотока, дефицит водительского состава, задвоенность маршрутов и большая интенсивность движения в центральной части города.

ИА «Орелград»