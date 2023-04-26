Криминогенную обстановку обсудили в Ливнах

26.4.2023 | 17:02 Новости, Общество

В городе выросло число особо тяжких преступлений.

Фото пресс-службы Администрации Ливен

Как сообщает администрация Ливен, на рабочем совещании в мэрии был заслушан отчет отдела участковых уполномоченных полиции и по делам несовершеннолетних МО МВД России «Ливенский» о проделанной в первом квартале работе. С докладом выступила заместитель начальника отдела Наталья Азарова. Она отметила, что в отчетном периоде времени  общественно-политическая ситуация в Ливнах в целом оставалась стабильной. Всего за три месяца было зарегистрировано 127  преступлений. Из них 72,2 процента приходится на преступления против собственности, 5,7 процента составляют преступные посягательства против личности, 6,3 процента составляют преступления экономической направленности, а 8,2 процента приходится на преступления, связанные с незаконным оборотом наркотических средств.

«На четыре увеличилось количество зарегистрированных особо тяжких преступлений, — прозвучало в докладе. — Наблюдается снижение преступлений, совершенных в общественных местах». Также сообщается, что по состоянию на 1 апреля 2023 года за совершение различных противоправных деяний на профилактическом учете в Ливнах состоял 31 несовершеннолетний. Подростками в первом квартале было совершено одно преступление. В настоящее время на учете в ОУУП МО МВД России «Ливенский» состоят 77 подучетных лиц, с которыми проводится индивидуальная профилактическая работа.

«Одним из наиболее актуальных вопросов остается профилактика мошеннических действий, совершенных дистанционным способом, — сообщила также Наталья Азарова. — С этой целью организована разъяснительная работа с населением. Сотрудниками полиции организовано распространение информационных листовок по предупреждению краж в крупных сетевых супермаркетах».

ИА «Орелград»

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