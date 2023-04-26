Орловчанин-пешеход попал в реанимацию после ДТП

Происшествие случилось накануне вечером.

25 апреля в 23:00 «Мицубиси Лансер», за рулём которого сидела 32-летняя женщина, ехал по улице Комсомольской в сторону центра. В районе дома №77 (рядом с остановкой общественного транспорта «Военно-исторический музей») водитель допустила наезд на пешехода.

Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, мужчина находился на проезжей части. Пока что его личность не установлена.

Орловчанин получил телесные повреждения. «Скорая помощь» доставила его в областную больницу. Пострадавшего пришлось госпитализировать, причём не в травматологическое, а в реанимационное отделение.

Всего за сутки на территории Орловской области зарегистрировано 14 ДТП, четыре из них — с пострадавшими.

ИА «Орёлград»