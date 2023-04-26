Орловцы благодарили губернатора в этом году дважды

Жители региона отметили личное участие губернатора в ремонте дорог.

Как уже рассказывал «Орелград», администрация губернатора и правительства Орловской области обнародовала оперативные данные о работе с обращениями граждан, поступившими в первом квартале 2023 года. Всего в адрес главы региона и членов регионального правительства поступило 2203 письменных обращения, в том числе 108 коллективных. Среди этих писем оказалось 26 благодарностей за успешно решенные вопросы. Из них две благодарности были адресованы лично губернатору Андрею Клычкову. Обе выражены за оказанное главой региона содействие в решении вопросов ремонта автомобильных дорог. В первом случае речь шла о ремонте участка от автомобильной дороги «Орел – Ефремов» до села Косарево Новодеревеньковского района, а во втором случае – о ремонте автомобильной дороги по улице Добровольцев Урала в городе Болхове.

Руководителю департамента здравоохранения Орловской области Игорю Петчину поступила благодарность за оказанное содействие в решении вопроса об организации медицинской помощи маломобильному жителю города Орла.

Также через администрацию губернатора орловцы выразили 11 благодарностей сотрудникам медицинских учреждений региона, подведомственных департаменту здравоохранения. Жители Орловской области благодарили медиков за решение вопросов лекарственного обеспечения, лечение и оказание медицинской помощи и др.

В администрации губернатора также уточнили, что в первом квартале 2023 года положительно было решено 357 устных и письменных вопросов, в том числе были выполнены работы по зимнему содержанию автомобильных дорог общего пользования межмуниципального значения «Вахново – Бараново» и «Ливны – Навесное» – Окуневы Горы.

Также чиновники по сигналам граждан помогли в восстановлении искусственного освещения на автомобильной дороге общего пользования регионального значения Болхов – Мценск – Новосиль; в приведении в порядок общественного колодца в деревне Нижнее Муханово Троснянского района; в вопросе организации капитального ремонта кровли многоквартирного дома в поселке Нарышкино; в возобновлении работы кассового пункта автостанции «Долгое» и возобновлении оказания услуг почтовой связи в поселке Куликовский Орловского муниципального округа.

ИА «Орелград»