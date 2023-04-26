Орловская прокуратура открыла «горячую линию» по детям-инвалидам

Звонки принимаются до 26 мая.

На «горячую линию» можно сообщить о любых нарушениях прав детей-инвалидов на обеспечение лекарственными препаратами, медицинскими изделиями, лечебным питанием и техническими средствами реабилитации.

Обратиться в надзорное ведомство можно по телефонам

8 (4862) 40-56-48 (старший помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодежи Екатерина Псарёва),

8 (4862) 40-56-21 (помощник прокурора области по надзору за исполнением законов о несовершеннолетних и молодёжи Максим Морозов),

8 (4862) 43-63-89 и 8-903-637-14-95 (дежурный прокурор прокуратуры области).

Результаты работы «горячей линии» находятся на контроле прокурора Орловской области.

ИА «Орёлград»