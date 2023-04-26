Орловские полицейские нашли подозреваемого в интернет-мошенничестве

По версии следствия, ростовчанин обманул двоих орловчанок.

Пострадавшие – жительницы Мценского района, обе 2002-го года рождения. Одна из них получила в социальных сетях сообщение с интересным предложением — пройти курсы по медицинской тематике. Обучение являлось платным, но можно было получить и скидку. Для этого требовалось привести в проект ещё одного человека.

Орловчанка предложила знакомой-ровеснице составить ей компанию. (Обе пострадавших проходят обучение в одном из профильных ссузов нашего региона.) В итоге девушки перечислили организаторам по 7 тысяч рублей, после чего связь с ними прервалась.

Были заведены уголовные дела по статье «мошенничество». Обычно преступления, связанные с интернет-мошенничеством, раскрываются с большим трудом. Однако сотрудники уголовного розыска смогли установить личность подозреваемого и допросить его. Им оказался житель Ростовской области 1985-го года рождения.

Мужчина дал признательные показания, после чего оба дела объединили в одном производстве. Также он предпринял меры по возмещению материального ущерба. Сейчас подозреваемый находится под подпиской о невыезде.

Об этом сообщает пресс-служба Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»