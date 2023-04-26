Под Ливнами опрокинулся и сгорел бензовоз

ЧП произошло 26 апреля на трассе «Орел — Тамбов».

Машина с горючим веществом опрокинулась на 125 километре. В чрезвычайное ведомство сообщение о возгорании автомобиля поступило в 19:27. К моменту прибытия пожарно-спасательных подразделений он полыхал по всей площади. Водитель автомобиля пострадал, доставлен в Ливенскую ЦРБ, сообщили в ГУ МЧС России по Орловской области.

Столб черного дыма был виден далеко за пределами места ЧП. Движение по трассе на некоторое время перекрывали.

В УМВД России по Орловской области уточнили, что грузовой автомобиль «Вольво» с полуприцепом, перевозивший ГСМ, двигался в сторону Орла. 55-летний водитель не справился с управлением, допустил выезд на левую встречную обочину дороги, где произошло опрокидывание с последующим возгоранием. Журналистам «Принт ТВ» мужчина пояснил, что во время движения взорвалось колесо.

ИА «Орелград»