В Орле «Элитному саду» пригрозили расторжением контракта

Компания благоустраивает сквер «Дворянское гнездо».

Информацию озвучил первый зампред облсовета Михаил Вдовин.

Он рассказал, что провёл рабочее совещание с участием представителей подрядчика и заказчика (МКУ «Объединённый муниципальный заказчик города Орла»). Оказалось, что на объекте работают только четыре человека, при этом имеется серьёзное отставание от запланированного графика работ. Это создаёт угрозу их полного срыва.

Вдовин заявил, что если ситуация не изменится, то на следующей неделе зампспикера регионального парламента может предложить заказчику начать процедуру расторжения контракта с подрядчиком. Директор фирмы, однако, пообещал увеличиить темп работ и ликвидировать отставание от графика.

ООО «Элитный сад» зарегистриировано в Брянской области. Компания занимается созданием и продвижением уличной и парковой мебели, навигационных носителей для парков и городов, ландшафтным дизайном с использованием декоративных и плодовых растений, выращенных в собственном питомнике. ООО участвовало в благоустройстве крупных территорий в Москве (включая комплекс «Лужники» и метро «Рассказовка».

Благоустройство «Дворянского гнезда» должно завершиться к 1 сентября текущего года. Оно обойдётся бюджету в 119,5 миллиона рублей.

ИА «Орёлград»