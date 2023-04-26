В Орле филиал поликлиники №2 обезвожен из-за аварии

Учреждение находится на улице Максима Горького, 14.

Информацию сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.

Там пояснили, что в ближайшее время в поликлинику начнут подвозить воду. Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить в течение сегодняшнего дня.

Ранее этот филиал являлся самостоятельным учреждением (поликлиникой №5 Орла). Медицинское заведение считалось одним из лучших в городе и, в том числе, занималось оказанием медпомощи «избранным» категориям граждан, получив неофициальное название «обкомовской поликлиники».

ИА «Орёлград»