В Орле филиал поликлиники №2 обезвожен из-за аварии

Учреждение находится на улице Максима Горького, 14.
Информацию сообщили в департаменте здравоохранения Орловской области.
Там пояснили, что в ближайшее время в поликлинику начнут подвозить воду. Работы по восстановлению водоснабжения планируется завершить в течение сегодняшнего дня.
Ранее этот филиал являлся самостоятельным учреждением (поликлиникой №5 Орла). Медицинское заведение считалось одним из лучших в городе и, в том числе, занималось оказанием медпомощи «избранным» категориям граждан, получив неофициальное название «обкомовской поликлиники».
ИА «Орёлград»