В орловской колонии прошли трудовые сборы

26.4.2023 | 19:00 Новости, Общество

Сборы прошли начальники отделов Центров трудовой адаптации осужденных.

Как сообщили в пресс-службе Управления ФСИН России по Орловской области, двухдневные учебно-методические сборы прошли на базе исправительной колонии №6 под руководством заместителя начальника регионального управления, подполковника внутренней службы Евгения Шандрака. Их участниками стали заместители начальников режимных учреждений, курирующих вопросы трудовой адаптации осужденных, а также начальники отделов Центров трудовой адаптации осужденных.

«В течение первого дня с участниками сборов были рассмотрены ряд учебных вопросов, охватывающих основные направления деятельности центров трудовой адаптации осужденных, в том числе вопросы по организации учебно-производственного процесса, а также были доведены основные нормативные акты, регламентирующие данное направление деятельности, — рассказали в пресс-службе УСИН. — В течение второго дня сборов сотрудники изучили организацию учебно-производственного процесса непосредственно в промышленных цехах ИК-6».

Также участники сборов посетили швейные цеха, склад сырья и фурнитуры, участок по изготовлению лекал и склад готовой продукции, где изучили вопросы соблюдения технологического процесса, обеспечения качества выпускаемой продукции, соблюдения требований охраны труда и техники безопасности. Кроме того, производственники обменялись опытом, навыками работы и мнениями. В завершение сборов было проведено тестирование и подведены итоги проведенных занятий.

Ранее в УФСИН отметили, что в процессе исправления осужденных одну из важных ролей играет их трудовая адаптация и возможность возмещения вреда, причиненного преступлением. В этих целях в 2022 году и первом квартале 2023 года продолжалось развитие производственной деятельности. В первую очередь решаются вопросы восстановления и закрепления у осужденных трудовых навыков, необходимых для их адаптации в обществе.

Что касается статистики, то в конце прошлого года  среднесписочная численность привлеченных к оплачиваемому труду составила 1926 человек. В первую очередь трудоустраиваются осужденные, имеющие иски. Доля трудоустроенных в среднесписочной численности осужденных, имеющих на руках исполнительные документы, подлежащих привлечению к труду в прошлом году составила 100 процентов.

ИА «Орелград»

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