«Дом Лизы Калитиной» разрешили осовременить

Эксперты выдали положительной заключение на проект реставрации.

Трио независимых экспертов подписало акт государственной историко-культурной экспертизы «Научно-проектной документации по консервации, реставрации, воссозданию, ремонту и приспособлению объекта культурного наследия регионального значения «Дом жилой («Дом Лизы Калитиной»), XIX в.». Напомним, объект расположен в Орле на улице Октябрьской. Считается, что в нем бывал Иван Тургенев, и что в нем проживала девушка, ставшая прототипом Лизы Калитиной, героини известного тургеневского романа.

Уже достаточно много лет назад дом был расселен, власти неоднократно вынашивали планы по его реставрации и превращении, в частности, в музей одного романа. В данном случае эксперты изучили очередной проект приспособления объекта к современному использованию и выдали положительное заключение. По их мнению, предложенные проектом работы по реставрации с частичным воссозданием утраченных элементов фасадов и интерьеров не нарушают предмет охраны объекта культурного наследия и соответствуют требованиям законодательства и охранного обязательства.

Разработчик изученное документации в акте указано общество с ограниченной ответственностью «Внедренческий научно-технический центр «Исток». Эксперты изучили не только сам проект, но и архивные материалы, и библиографические источники. «Дом Лизы Калитиной» уже более 20 лет как принят на государственную охрану и внесен в единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов РФ. При этом в акте экспертизы законным правообладателем указано общество с ограниченной ответственностью «Рубетек Продукт».

Как установили эксперты, этот жилой дом по бывшей улице Верхней Дворянской – основная и единственная постройка, сохранившаяся от большой усадьбы на высоком левом берегу реки Орлик. Здание расположено главным фасадом по красной линии улицы Октябрьской первым в левом ряду, ранее в 3-й части «усадебной» в заповедной зоне «Дворянское гнездо». По преданию орловских старожилов, здесь жила в 1840-е годы девушка, ушедшая в монастырь и послужившая прообразом Лизы Калитиной в романе Ивана Тургенева. Поэтому дом издавна называют «Калитинским».

Усадьба принадлежала Соколовым и была частью усадебной городской застройки, что сложилась в Орле к началу XIX века. В один из «больших орловских пожаров», в 1850-м году, все постройки усадьбы сгорели. По купчей крепости Орловской Палаты Гражданского суда 7 октября 1854 года вдова титулярного советника Анна Корнеевна Соколова продала «дворовое место с садом жене полковника Марье Ивановне Оберг».

Весной началось строительство, к зиме дом был построен. В 1855-56 гг. город восстанавливался после пожара. Бывая в Орле по знакомым улицам – Георгиевской, Введенской, Верхней Дворянской, приходил сюда и Тургенев. В 1858 году усадьба вместе с домом по купчей перешла баронессе А.П. Остен-Сакен. На чертежах территория усадьбы соответствует современным очертаниям и включает большой квадратный двор с домом, флигелем, каретными сараями с конюшней и сад, ограниченный обрывом и оврагом. В 1903 году сад был арендован обществом любителей изящных искусств. У новых владельцев (ими стали В.К. и К. Гермут), был открыт общественный сад «Дворянское гнездо», и в нем торжественно был установлен бюст Тургенева, который не сохранился. В 1968 году дом был отремонтирован, сад — реконструирован, вновь был открыт бюст Тургенева, а над обрывом сооружена беседка и с балюстрадой.

ИА «Орелград»