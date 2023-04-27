Малую родину Зюганова хотят исключить из «Орловского полесья»

27.4.2023 | 11:17 Закон и порядок, Новости, Общество

Как и ещё девять населённых пунктов.

Фото: www.orlpolesie.ru

Этого добивается администрация Знаменского района. Такую информацию публикует «Коммерсант».

Полный «список кандидатов на выбывание» включает в себя деревни Вязовая, Зуевка, Коробецкое, Большая Михайловка и Малая Михайловка, то самое «зюгановское» Мымрино, Низино, Ракитная, Сорокино и Шкова. Интересно, что некоторые из этих населённых пунктов являются «анклавами», которые располагаются за несколько километров от границ национального парка.

Чиновники считают, что данные территории, которые официально считаются именно землями сельскохозяйственного назначения, не могли быть включены в состав «Полесья» изначально, и требуют исправить ошибку.

На данный момент районная администрация уже подала иск в Арбитражный суд Орловской области (к региональному управлению Росреестра и местному филиалу кадастровой палаты) и получила отказ. Согласно юридической логике, в том, что деревни оказались в составе парка, виноват не Росреестр, просто зарегистрировавший это решение, а те, кто его принимали.

Видимо, чиновники согласились с этим доводом, потому что не стали оспаривать решение, а подали новый иск – уже к «Орловскому полесью» и Министерству природных ресурсов РФ. Заседание назначено на 16 мая.

ИА «Орёлград»

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