На употреблении алкоголя попались две сотни орловских подростков

С каждым из них была проведена индивидуальная профилактическая работа.

Важнейшим направлением работы органов здравоохранения по формированию у населения здорового образа жизни, по предупреждению распространения злоупотребления никотинсодержащей продукции, алкоголя, наркотических, психотропных и токсических веществ среди населения, особенно среди подростков и молодежи, является профилактическая деятельность. Об этом говорится в отчетном докладе уполномоченного по правам ребенка в Орловской области, который был заслушан на очередном заседании Орловского облсовета народных депутатов.

Правозащитник приводит определенную статистику в качестве иллюстрации происходящего в регионе. Сообщается, например, что в течение 2022 года была проведена индивидуальная профилактическая работа в отношении 214 несовершеннолетних. Все они допускали однократное употребление алкоголя. Кроме того, были подростки, которым уже установлены диагнозы различных наркологических расстройств и находящиеся под диспансерным наблюдением врачей психиатров-наркологов.

«Оказываемая им профилактическая, лечебно-реабилитационная помощь направлена на предотвращение дальнейшего развития наркологического заболевания и достижение ремиссии, — говорится в докладе. — Со всеми выявленными подростками проводится профилактическая работа, которая подразумевает под собой беседу, осмотр, обследование, сбор анамнестических данных, установление диагноза, установление группы динамического наблюдения, выдачу рекомендаций, при необходимости, назначения лечения. Если несовершеннолетний допускал однократное употребление алкоголя, то проводится профилактическая беседа с врачом психиатром-наркологом и профилактическое наблюдение в течение некоторого времени».

По данным правозащитника, по состоянию на 1 января 2023 года под диспансерным наблюдением в регионе состояло 10 620 человек, из них женщин — 2 529, несовершеннолетних – 30. В связи с употреблением алкоголя наблюдается 21 несовершеннолетний орловец, а в связи с употреблением наркотиков — 8. В регионе с диагнозом «наркомания» наблюдаются 723 человека, из них 118 женщин и ни одного несовершеннолетнего.

«С диагнозом «употребление наркотических средств с вредными последствиями без синдрома зависимости» 8 несовершеннолетних, — отмечает уполномоченный. — Все подростки, состоящие под наблюдением, употребляют наркотические вещества группы стимуляторов. Один несовершеннолетний, состоящий под наблюдением в связи с употреблением токсических веществ, употреблял летучие органические вещества».

Добавим, что сотрудниками БУЗ Орловской области «Орловский наркологический диспансер» за 2022 год было охвачено профилактической работой 27 530 человек, в том числе школьников — 10 932 человека, студентов техникумов — 8785 человек.

ИА «Орелград»