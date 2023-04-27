Орловская прокуратура внесла представление первому замгубернатора

Причиной стало состояние ФАПа во Мценском районе.

Объект находится в селе Подбелевец. Соответствующий запрос направил в надзорное ведомство депутат областного совета Руслан Перелыгин. Официальный ответ прокуратуры опубликовал в соцсетях председатель регионального профсоюза медиков «Действие» Дмитрий Серёгин.

Прокурорская проверка показала, что ФАП действительно находится в плачевном состоянии. Выявлены многочисленные нарушения санитарных и противопожарных правил. Например, в здании отсутствует вода (как горячая, так и холодная), мебель не отвечает нужным требованиям, система пожарной безопасности не работает должным образом.

В итоге прокуратура внесла представления первому заместителю губернатора Орловской области Вадиму Соколову и исполняющему обязанности главного врача Мценской ЦРБ. Также в отношении последнего вынесено постановление о возбуждении административного дела.

Поездка Перелыгина и Сергеева в Подбелевец состоялась в марте этого года. Вот что депутат писал в соцсетях по её итогам: «Дыры в крыше, трещат полы и трескаются стены, а само здание распадается на две части. На головы пациентов в буквальном смысле обваливается потолок. На рабочем месте даже нет туалета. Сами медицинские работники получают 17 000 рублей на руки. Из собственной зарплаты они вынуждены заправлять личную машину, чтобы ездить к пациентам».

ИА «Орёлград»