Орловские силовики нашли останки девяти солдат

Сразу несколько ведомств отчитались о первом этапе «Вахты Памяти 2023».

Члены поискового отряда Управления Федеральной службы судебных приставов по Орловской области «Память» совместно с поисковыми отрядами «Красноармеец» СИЗО-1 регионального УФСИН «Салют» и «Казачий дозор» из поселка Залегощь в составе поискового объединения «Отечество» приняли участие в рамках первого этапа весенней «Вахта Памяти 2023». Краткие отчеты обнародовали управления ФССП и ФСИН.

«Местом проведения поисковых работ по традиции был выбран Новосильский район Орловской области, где в годы Великой Отечественной войны началась наступательная операция «Кутузов» и шли ожесточенные бои с немецко-фашистскими захватчиками, — сообщили, например, в пресс-службе УФСИН. — В ходе обследования участка местности (поле сельскохозяйственного назначения) поисковикам удалось обнаружить и поднять останки девяти бойцов Красной Армии.

В свою очередь Александр Чепурнов, руководитель поискового объединения «Отечество», судебный пристав по обеспечению установленного порядка деятельности судов УФССП, рассказал, что за первые три дня поиска были пройдены и обследованы десятки гектаров полей сельскохозяйственного назначения, перекиданы десятки кубов грунта.

«Как говорится «удача любит смелых и сильных», а коллектив наш именно такой, — сказал он. — Обнаружено два объекта, в которых находились останки девяти бойцов Красной Армии, война для которых закончилась за две недели до 9 мая, Дня Великой Победы, пусть и спустя 80 лет. Спасибо им за Победу!».

В пресс-службе УФССП добавили, что поиск бойцов, отдавших свои жизни при защите Родины в годы Великой Отечественной войны, продолжается. Второй этап весенней «Вахты Памяти» пройдет с 28 апреля по 31 мая 2023 года на местах сражений на территории Новосильского, Залегощенского и Болховского районов.

ИА «Орелград»