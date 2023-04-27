Орловский митрополит побывал на передовой

27.4.2023 | 10:12 Новости, Общество, СВО

Он привёз туда гуманитарный груз.

Фото: www.orel-eparhia.ru

Вес посылки составил 3,5 тонны. Российские военнослужащие, принимающие участие в СВО, получили квадрокоптеры, различные инструменты, резину для автомобилей, продукты, одежду и сапоги, а также многое другое. Гуманитарный груз формировали силами прихожан орловских православных храмов и всех сочувствующих.

Также митрополит Орловский и Болховский Тихон вручил воинам письма и открытки от мальчиков и девочек из нашей области, поздравил их с Пасхой и благословил на служение Отечеству.

Также в поездке участвовали благочинный храмов Центрального округа Орловской епархии протоиерей Василий Иванов и исполняющий обязанности наместника Свято-Успенского мужского монастыря Орла игумен Тихон (Гладких). Об этом сообщает информационно-аналитический отдел Орловской митрополии.

ИА «Орёлград»

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