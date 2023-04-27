Орловских чиновников обязали найти УК для «бесхозных» домов

27.4.2023 | 16:48 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

К решению проблемы подключились прокуратура и суд.

Фото: администрация Новодеревеньковского района (иллюстративное)

Нарушения выявили в Новодеревеньковском районе в городском поселении Хомутово. Как установила прокуратура, поселковая администрация не принимала мер к решению данной проблемы. Целый ряд многоквартирных домов не имел управляющих компаний. Судьбой их общего имущества никто не занимался.

Прокуратура направила в районный суд соответствующий иск. Он был удовлетворён. Бездействие администрации городского поселения признали незаконным, а чиновников обязали принять необходимые меры к поиску УК для этих домов (путём объявления открытого конкурса) и. Об этом сообщили в прокуратуре Орловской области.

Данная проблема регулярно «всплывает» в нашем регионе. Например, в июне минувшего года в Орле замглавы администрации города сообщал, что управляющие компании не продлили договоры с 211 многоквартирными домами. Как правило, коммунальщики не хотят браться за содержание зданий, относящихся к старому жилому фонду и находящихся в плохом состоянии.

ИА «Орёлград»

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