В Орле оказалось выгодно сдавать жилье в аренду

Орловская область попала в топ-20 рейтинга доходности инвестиций в недвижимостью.

Эксперты РИА Рейтинг по заказу РИА Новости провели исследование и составили национальный рейтинг регионов по доходности инвестиций в недвижимость. Как сообщают исследователи, за последние пять лет самая высокая доходность была зафиксирована в Краснодарском крае, где в 2018-2022 годах с учетом сдачи в аренду жилая недвижимость могла принести 19,7 процента годовых. Такой высокий результат стал возможен из-за достаточно быстрого удорожания квартир как в столице края, так и на побережье Черного моря.

«Стоит отметить, что по ряду ценовых параметров Сочи уже обгоняет Москву по уровню цен на недвижимость, а инвестиции в курортную недвижимость в последние пару лет могли принести кратный доход. При этом Краснодарский край характеризуется масштабным строительством жилья (35 миллионов квадратных метров за пять лет), уступая в объемах строительства лишь Московскому региону, но в пересчете на количество проживающих людей даже опережает столичную агломерацию», — говорится в исследовании.

Орловская область расположена далеко от моря, но и она продемонстрировала достаточно высокий результат. Регион вошел в топ-20 по уровню доходности инвестиций, расположившись на 19-й строчке. Отметим, что в рейтинг включены 84 региона. Новые территории России, а также Чукотский автономный округ исследованием охвачены не были. В Орловской области доходность инвестиций в жилую недвижимость с учетом сдачи в аренду за последние пять лет составила 9,9 процента, а без учета сдачи в аренду – 6,8 процента. Отметим, что в среднем в России доходность от сдачи в аренду составляла примерно 4 процента годовых.

«Исторически инвестирование в квадратные метры достаточно популярно в России, — пишут авторы исследования. — Множество финансовых кризисов в последние десятилетия подтверждают статус недвижимости как одного из самых надежных способов долгосрочного сбережения. При этом, порой недвижимость не просто позволяет сохранить свои, но и заработать дополнительные средства. Поэтому жилая недвижимость зачастую приобретается с расчетом перепродажи, или получения от нее арендного дохода. По оценкам профессиональных риэлторов, в пиковые моменты каждая пятая продаваемая на рынке квартира служила инвестиционным целям».

ИА «Орелград»