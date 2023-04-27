Замгендиректора крупного орловского предприятия подозревается в подкупе

Об этом сообщили в Следственном комитете.

Уголовное дело по статье «коммерческий подкуп» возбуждено в отношении заместителя генерального директора АО «Болховский завод полупроводниковых приборов».

В Орловской области заместитель генерального директора одного из предприятий подозревается в совершении коммерческого подкупа

Предварительно установлено, что подозреваемый в период с марта 2020-го года по май 2022-го незаконно получил от руководителя одного из ООО 314 тысяч рублей. Эта сумма являлась незаконным «гонораром» за совершение определённых действий в интересах данной компании.

Как сообщает СУ СК РФ по Орловской области, подозреваемый создал конкурентные преимущества этому поставщику, направляя в пользу данного ООО заявки, а затем, в рамках обязательств, беспрепятственно принимая и своевременно оплачивая товар.

В пресс-службе регионального УМВД уточнили, что дело возбуждено на основании материалов, предоставленных Управлением службы экономической безопасности и противодействия коррупции Управления МВД по Орловской области.

ИА «Орёлград»