10 орловчан эвакуировали из-за пожара

28.4.2023 | 12:51 Новости, Происшествия

ЧП произошло в райцентре Знаменское.

Фото: Управление МЧС по Орловской области

Сигнал о возгорании поступил в Управление МЧС по Орловской области в 22 часа 24 минуты. Горел многоквартирный дом, расположенный на местной улице Мира. Дым шёл из подвала.

Сотрудники 22-й Пожарно-спасательной части, прибыв на место, эвакуировали из дома 10 человек. Причиной являлось сильное задымление. После этого пожарные ликвидировали последствия ЧП.

Обошлось без погибших и пострадавших. Однако подвальное помещение покрылось копотью на площади 25 квадратных метров, также оказался «подпорчен» и коридор подвала. Причина пожара устанавливается.

За прошедшие сутки орловские пожарно-спасательные подразделения выезжали на вызовы 26 раз, из них 17 раз на ликвидацию возгораний.

ИА «Орёлград»

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