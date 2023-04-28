Мэрия Орла заявила о рекордных зарплатах водителей «ТТП»

28.4.2023 | 11:06 Новости, Общество, Экономика

Некоторые из них зарабатывают по 80 тысяч.

Фото: vk.com/ttp_orel

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в марте шестеро водителей муниципального предприятия заработали свыше 80 тысяч рублей, девять – свыше 70 тысяч. Ещё 28 водителей за тот же месяц «сделали» от 50 до 70 тысяч. Уточняется, что все суммы приводятся без учёта вычитаемых налогов.

Тем не менее, нехватки вакансий на предприятии пока не наблюдается, в связи с чем набор водителей продолжается. Контактные телефоны — 8 (4862) 20-13-80 и 8 (4862) 20-13-84.

Напомним, что несколько дней назад Орёлстат сообщил, что средняя номинальная зарплата, начисленная за февраль этого года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области, составила 41 тысяч 751 рубль.

ИА «Орёлград»

Print Friendly, PDF & EmailПЕЧАТЬ

С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
Обсуждение новостей доступно в соцсетях

Информация, маркированная ИА «Орелград», является официальным сообщением средства массовой информации Информационное агентство «ОрелГрад» (свидетельство о регистрации ИА № ФС 77 — 75617 от 19 апреля 2019 года выдано ФЕДЕРАЛЬНОЙ СЛУЖБОЙ ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ СВЯЗИ, ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ (РОСКОМНАДЗОР)

Орелград. 2023 год

Яндекс.Метрика

Индекс цитирования