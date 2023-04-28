Мэрия Орла заявила о рекордных зарплатах водителей «ТТП»

Некоторые из них зарабатывают по 80 тысяч.

Как сообщает пресс-служба городской администрации, в марте шестеро водителей муниципального предприятия заработали свыше 80 тысяч рублей, девять – свыше 70 тысяч. Ещё 28 водителей за тот же месяц «сделали» от 50 до 70 тысяч. Уточняется, что все суммы приводятся без учёта вычитаемых налогов.

Тем не менее, нехватки вакансий на предприятии пока не наблюдается, в связи с чем набор водителей продолжается. Контактные телефоны — 8 (4862) 20-13-80 и 8 (4862) 20-13-84.

Напомним, что несколько дней назад Орёлстат сообщил, что средняя номинальная зарплата, начисленная за февраль этого года на крупных, средних, некоммерческих и малых предприятиях и организациях Орловской области, составила 41 тысяч 751 рубль.

ИА «Орёлград»