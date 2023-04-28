Орловцев приглашают на закрытие регионального турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд

28.4.2023 | 9:56 Новости

Гостей праздника ждет гала-матч с участием чемпиона Орловской области ХК «Основа» и легенд хоккея, а также шоу программа, розыгрыш призов, фотосессия и горячий чай.

В игре примут участие многократные чемпионы мира, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Канады Вячеслав Анисин, Владимир Голиков, Евгений Давыдов, Игорь Мишуков, Владимир Мышкин и Сергей Светлов.

Праздник хоккея состоится 30 апреля в 15:00 на площадке Ледовой Арены микрорайона Зареченский (г. Орёл, ул. Зеленина, 4). Вход свободный.

ИА «Орелград»

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