Орловцев приглашают на закрытие регионального турнира по хоккею с шайбой среди любительских команд

Гостей праздника ждет гала-матч с участием чемпиона Орловской области ХК «Основа» и легенд хоккея, а также шоу программа, розыгрыш призов, фотосессия и горячий чай.

В игре примут участие многократные чемпионы мира, олимпийские чемпионы и обладатели Кубка Канады Вячеслав Анисин, Владимир Голиков, Евгений Давыдов, Игорь Мишуков, Владимир Мышкин и Сергей Светлов.

Праздник хоккея состоится 30 апреля в 15:00 на площадке Ледовой Арены микрорайона Зареченский (г. Орёл, ул. Зеленина, 4). Вход свободный.

ИА «Орелград»