Орловчанин пошёл в клуб и повредил здоровье

На 19-летнего парня напал его знакомый.

По крайней мере, так считают в Следственном комитете. Уголовное дело, возбуждённое по статье 111 «причинение тяжкого вреда здоровью», передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый – 20-летний житель Орловского муниципального округа. Нападение произошло в феврале этого года. Следствие установило, что молодой человек «избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами».

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орёлград»