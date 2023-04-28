Орловчанин пошёл в клуб и повредил здоровье

28.4.2023 | 17:09 Закон и порядок, Новости, Происшествия

На 19-летнего парня напал его знакомый.

Фото: Департамент здравоохранения Орловской области (иллюстративное)

По крайней мере, так считают в Следственном комитете. Уголовное дело, возбуждённое по статье 111 «причинение тяжкого вреда здоровью», передано в суд для рассмотрения по существу.

Обвиняемый – 20-летний житель Орловского муниципального округа. Нападение произошло в феврале этого года. Следствие установило, что молодой человек «избил потерпевшего, нанеся ему множественные удары руками и ногами».

Об этом сообщили в пресс-службе СУ СК РФ по Орловской области.

ИА «Орёлград»

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