Орловская прокуратура выявила около 400 «коммунальных» нарушений

28.4.2023 | 11:25 ЖКХ, Закон и порядок, Новости

Возбуждено 6 уголовных дел.

Фото: пресс-служба администрации Орла

Также внесено около 200 актов прокурорского реагирования. Такова статистика за этот год.

Соблюдение законности в сфере содержания объектов ЖКХ обсудили на специальном расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

То, что коммунальную тему пришлось вынести на отдельное заседание, само по себе говорит о её важности и сложности. У надзорного ведомства нашлось немало претензий к ответственным лицам.

Так, прокуратура выявила нарушения при разработке соответствующих региональных программ. Некоторые из них вовремя не приводились в соответствие с федеральным законодательством. В ряде муниципальных образований программы, направленные на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры, вообще не были разработаны.

Отмечается, что в полном обьёме не решена и проблема бесхозяйных газо-, тепло-, водо- и электросетей. Органы местного самоуправления работа не ведут соответствующую работу должным образом сами и делают что-то только после непосредственного вмешательства прокуратуры и суда. В 2022-м году, благодаря работе правоохранителей, таких объектов стало на 104 меньше.

Все эти нарушения становятся причиной аварий, внеплановых отключений электро- и теплоснабжения, а также несвоевременного получения паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орёлград»

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