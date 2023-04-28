Орловская прокуратура выявила около 400 «коммунальных» нарушений

Возбуждено 6 уголовных дел.

Также внесено около 200 актов прокурорского реагирования. Такова статистика за этот год.

Соблюдение законности в сфере содержания объектов ЖКХ обсудили на специальном расширенном заседании коллегии прокуратуры Орловской области.

То, что коммунальную тему пришлось вынести на отдельное заседание, само по себе говорит о её важности и сложности. У надзорного ведомства нашлось немало претензий к ответственным лицам.

Так, прокуратура выявила нарушения при разработке соответствующих региональных программ. Некоторые из них вовремя не приводились в соответствие с федеральным законодательством. В ряде муниципальных образований программы, направленные на ремонт и модернизацию коммунальной инфраструктуры, вообще не были разработаны.

Отмечается, что в полном обьёме не решена и проблема бесхозяйных газо-, тепло-, водо- и электросетей. Органы местного самоуправления работа не ведут соответствующую работу должным образом сами и делают что-то только после непосредственного вмешательства прокуратуры и суда. В 2022-м году, благодаря работе правоохранителей, таких объектов стало на 104 меньше.

Все эти нарушения становятся причиной аварий, внеплановых отключений электро- и теплоснабжения, а также несвоевременного получения паспортов готовности к отопительному сезону. Об этом сообщили в пресс-службе прокуратуры Орловской области.

ИА «Орёлград»