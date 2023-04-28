Под Орлом столкнулись мотоцикл и велосипед

28.4.2023 | 10:39 Новости, Происшествия

Пожилой велосипедист попал в реанимацию.

Фото: Управление ГИБДД по Орловской области

ДТП произошло накануне в 16:48 в Кромах на улице Карла Маркса у дома №90, на участке трассы «Крым». Как сообщает Управление ГИБДД по Орловской области, 23-летний мотоциклист, передвигавшийся на Kawasaki ZX-6R, допустил наезд на 66-летнего велосипедиста. Пенсионер пытался развернуться через встречную полосу, но не подал рукой необходимый сигнал.

«Скорая помощь» доставила мужчину в Кромскую ЦРБ, затем его отвезли реанимацию областной больницы. Водитель мотоцикла также обратился за медпомощью, но находится на амбулаторном лечении.

ИА «Орёлград»

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