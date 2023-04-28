Появилось видео ДТП с переворотом в Орле

«Рено Логан» снес знак, врезался в две припаркованные машины.

Авария произошла 28 апреля. По данным регионального УМВД, за рулем «Логана» находился 47-летний мужчина. Он ехал по Ипподромному переулку со стороны Наугорского шоссе. Примерно в 14:10 в районе дома №33 по Приборостроительной водитель допустил наезд на земляной вал. Далее машина сбила дорожный знак, врезалась в стоящие «Рено Сандеро» и «Лада Приора». Потом автомобиль перевернулся на крышу.

В пресс-службе УМВД России по Орловской области сообщили, что в результате ДТП никто не пострадал.

Видео из группы «Орел автомобильный».

ИА «Орелград»