Прояснилась судьба домов, которыми «рулил» ЖРЭП (з) Орла

С 2022-го года предприятие находится в стадии банкротства.

О судьбе домов, которые находились под управлением муниципального унитарного предприятия, рассказал мэр Орла Юрий Парахин.

По словам мэра, на начало 2022-го года в эту категорию входили 215 зданий. После введения процедуры банкротства 25 домов, согласно решению их собственников, перешли в другие управляющие компании. Остальным 190 администрация Орла назначила временных управленцев, выбранных по конкурсу. Кроме того, сотрудники МУП ЖРЭП (з) тоже не остались без работы и сейчас трудоустроены в другие управляющие компании.

Как сообщает пресс-служба администрации Орла, к настоящему моменту в областном центре нет ни одного дома, который не находится «под опекой» какой-либо управляющей компании.

ЖРЭП (з) Орла признали банкротом в августе минувшего года по иску «Орёлводоканала», которому МУП задолжал 2,1 миллиона рублей. Сейчас на предприятии назначена процедура конкурсного управления. В феврале этого года Арбитражный суд Орловской области продлил её до 10 августа.

ИА «Орёлград»