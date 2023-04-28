Суд обязал орловских чиновников отремонтировать улицу

Госслужащие пытались обжаловать решение.

Как сообщает прокуратура Орловской области, привести в соответствие с нормативными требованиями придётся автомобильную дорогу по улице Кирпичный завод, расположенную в городе Болхове. Здесь (на участке, который ведёт к домам №1 и №2) имеются многочисленные выбоины, зато отсутствует стационарное освещение и дорожные знаки.

Прокуратура направила в районный суд иск о признании незаконным бездействия администрации города Болхова. Он был удовлетворён. Однако горадминистрация попыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Орловский областной суд подтвердил вердикт.

Теперь решение вступило в силу, и дорогу всё же придётся отремонтировать.

ИА «Орёлград»