Суд обязал орловских чиновников отремонтировать улицу

28.4.2023 | 12:41 ЖКХ, Новости, Общество

Госслужащие пытались обжаловать решение.

Фото: пресс-служба администрации Орла (иллюстративное)

Как сообщает прокуратура Орловской области, привести в соответствие с нормативными требованиями придётся автомобильную дорогу по улице Кирпичный завод, расположенную в городе Болхове. Здесь (на участке, который ведёт к домам №1 и №2) имеются многочисленные выбоины, зато отсутствует стационарное освещение и дорожные знаки.

Прокуратура направила в районный суд иск о признании незаконным бездействия администрации города Болхова. Он был удовлетворён. Однако горадминистрация попыталась обжаловать решение в вышестоящей инстанции. Орловский областной суд подтвердил вердикт.

Теперь решение вступило в силу, и дорогу всё же придётся отремонтировать.

ИА «Орёлград»

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С 28.07.2017 возможность комментирования на сайте закрыта
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