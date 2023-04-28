В Орле на Приборостроительной перевернулось авто

Иномарка сбила несколько дорожных знаков.

Фото и видео с места событий опубликовал паблик «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ».

Дорожный инцидент случился напротив здания Академии ФСО. Судя по видеозаписи, водитель пострадал от собственной невнимательности – забыл «взять влево» и наехал на несколько дорожных знаков, после чего произошло опрокидывание.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, в том числе 2 ДТП с пострадавшими. Одна из аварий закончилась госпитализацией в травматологическое отделение областной больницы.

ИА «Орёлград»