В Орле на Приборостроительной перевернулось авто

28.4.2023 | 16:18 Новости, Происшествия

Иномарка сбила несколько дорожных знаков.

Фото: vk.com/orel_onlain

Фото и видео с места событий опубликовал паблик «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ».

Дорожный инцидент случился напротив здания Академии ФСО. Судя по видеозаписи, водитель пострадал от собственной невнимательности – забыл «взять влево» и наехал на несколько дорожных знаков, после чего произошло опрокидывание.

По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.

За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, в том числе 2 ДТП с пострадавшими. Одна из аварий закончилась госпитализацией в травматологическое отделение областной больницы.

ИА «Орёлград»

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