В Орле на Приборостроительной перевернулось авто

Иномарка сбила несколько дорожных знаков.
Фото и видео с места событий опубликовал паблик «ИНЦИДЕНТ | ОРЁЛ».
Дорожный инцидент случился напротив здания Академии ФСО. Судя по видеозаписи, водитель пострадал от собственной невнимательности – забыл «взять влево» и наехал на несколько дорожных знаков, после чего произошло опрокидывание.
По предварительным данным, ДТП обошлось без пострадавших.
За прошедшие сутки на территории Орловской области зарегистрировано 16 ДТП, в том числе 2 ДТП с пострадавшими. Одна из аварий закончилась госпитализацией в травматологическое отделение областной больницы.
ИА «Орёлград»