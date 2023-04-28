В Орловской области отказались от парада и салюта

О решении сообщил Андрей Клычков 28 апреля в эфире в соцсетях.

В ходе оперативного штаба состоялось обсуждение возможного проведения массовых мероприятий на предстоящие праздники, рассказал губернатор Орловской области.

«Есть, к сожалению, определенные риски, которые не подконтрольны нам. Это касается и беспилотных летательных аппаратов. Это касается обстрелов Белгородской, Курской областей. В соответствии с позицией нашего правоохранительного блока принят следующий алгоритм действий. Мы не сможем поддержать инициативу профсоюзов по проведению шествия и митинга на 1 мая. Мы вынуждены отказаться от проведения парада. Любая гипотетическая угроза, если она связана с человеческими жизнями, для меня является ключевой составляющей при проведении мероприятий».

В личном формате губернатор предложил провести и «Бессмертный полк»: выложить фото близки в соцсетях, взять портреты с собой на прогулку, разместить на машинах.

Не будет салюта и вечернего концерта, хотя горожане могли заметить, что начался монтаж сцены на центральной площади Орла.

«У нас будет юбилей освобождения области 5 августа. Я надеюсь, к этому времени ситуация поменяется», — сказал Андрей Клычков.

Отметим, ярмарка продуктов, запланированная в Горпарке Орла, состоится. На 1 мая намечены высадка деревьев и старт мотосезона. 5 и 8 мая состоятся возложения цветов.

ИА «Орелград»