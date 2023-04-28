В Орловской области только энергосектор вышел в плюс

Три из четырех секторов производства имеют отрицательную динамику.

Отчет о динамике промышленного производства в марте 2023 года представил Орелстат. Сообщается, что в целом объемы промышленного производства за указанный месяц по сравнению с соответствующим периодом прошлого года сократились на 1,4 процента, а с начала текущего года уменьшились – на 4,5 процента. При этом в марте относительно февраля 2023 года был зафиксирован рост на 16,7 процента. При такой разнонаправленной динамике разные секторы и сработали по-разному.

Аналитики подсчитали, что три из четырех секторов промышленного производства Орловской области продемонстрировали отрицательную динамику относительно соответствующего месяца и периода 2022 года. Так, добыча полезных ископаемых снизилась на 28,7 и 12,6 процента соответственно; обрабатывающие отрасли – на 0,9 и 5,1 процента соответственно; отрасли, связанные с водоснабжением и водоотведением, утилизацией отходов и ликвидацией загрязнений – на 24,7 и 26 процентов соответственно. Положительную тенденцию показал только энергетический сектор – плюс 1,2 и 1,4 процента соответственно.

«Динамика объемов промышленного производства обрабатывающего сектора является определяющей при формировании индекса, — пояснили в Орелстате. – Значительное падение относительно марта прошлого года продемонстрировали отрасли, занимающиеся выпуском: автотранспортных средств, прицепов и полуприцепов – на 44,1 процента; металлургии – на 38,6 процента; лекарственных средств и материалов, применяемых в медицинских целях, – на 30,1 процента; текстильных изделий – на 28,7 процента».

В то же время нарастили выпуск продукции относительно марта 2022 года отрасли, связанные с производством следующих видов продукции: компьютеров, электронных и оптических изделий – на 59 процентов; напитков – на 47 процентов; электрического оборудования – на 21 процент; мебели – на 12,5 процента; одежды – на 8,7 процента; готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования – на 5 процентов; бумаги и бумажных изделий — на 1,5 процента; пищевых продуктов – на 0,2 процента.

ИА «Орелград»