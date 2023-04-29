«Крытый рынок» вернет городу долги по частям

Муниципалитет и компания заключили мировое соглашение в суде.



Арбитражный суд Орловской области рассмотрел сразу несколько заявлений общества с ограниченной ответственностью «Крытый рынок» об утверждении мировых соглашений. Дело в том, что ранее с исками к этой компании обратилась мэрия в лице управления муниципального имущества и землепользования. Речь шла о взыскании более чем 7 миллионов рублей задолженности за аренду земельного участка, а также неустойки за просроченные долги. Например, в самом крупном из этих исков УМИЗ просило о взыскании с «Крытого рынка» 5,161 миллиона рублей, из которых 2,17 миллиона составляла задолженность по арендной плате, а более 2,98 миллиона рублей — неустойка за период 2015-2017 годов.

К слову, иск о взыскании этого долга был удовлетворен судом еще в 2018 году, и новое мировое соглашение было заключено сторонами на стадии исполнения судебного акта — вступившего в законную силу решения арбитражного суда Орловской области от 2018 года. Согласно ему взыскатель предоставляет рынку рассрочку по уплате задолженности по арендной плате и неустойки. Стороны также согласовали график погашения долгов. В случае неисполнения либо несвоевременного исполнения «Крытым рынком» условий мирового соглашения в добровольном порядке (просрочки уплаты денежных средств, в том числе однократного нарушения графика погашения задолженности), управление муниципального имущества и землепользования имеет право получить в арбитражном суде О исполнительный лист для принудительного взыскания всей, либо оставшейся суммы задолженности.

ИА «Орелград»