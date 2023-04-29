Орловчанка из ревности устроила погром в квартире соперницы

Визит к незнакомке обернулся для нее возбуждением уголовного дела.

Советский районный суд города Орла рассмотрел уголовное дело, возбужденное в отношении ране несудимой местной жительницы по части 2 статьи 167 Уголовного кодекса РФ. Женщину обвинили в умышленном повреждении чужого имущества. Как следует из материалов дела, преступные действия она совершила еще в декабре 2021 года. Около 15 часов дня женщина прибыла к квартире другой местной жительнице, с которой она фактически не была знакома.

Прибыла она для того, чтобы переговорить с хозяйкой квартиры, но та с ней разговаривать отказалась. Тогда гостья приступила к решительным действиям. Она быстро сбегала домой, так как жила по соседству, и вернулась к чужой квартире, вооруженная металлическим сверлом. Этим сверлом она нанесла не менее 35 ударов по входной двери-сейфу, тем самым повредив ее. Затем она выбежала во двор, где нашла кирпич. Подняв его с земли, она разбила кирпичом три окна, повредив стеклопакеты и шторы.

Общий ущерб хозяйке квартиры был оценен более чем в 75 тысяч рублей. В судебном заседании подсудимая вину признала частично. Она не оспаривала фактических обстоятельств инкриминируемого ей деяния, но заявила, что повредила чужое имущество не из хулиганских побуждений, а на почве ревности. Выяснилось, что ранее в тот же день дама вместе со своим любимым проходила по двору.

Мужчина неосмотрительно указал ей на окна квартиры на первом этаже и рассказал, что раньше проживал там со своей бывшей девушкой. Действующей девушке это не понравилось, и она решила тут же поговорить с потенциальной соперницей, хотя до того дня даже не знала о ее существовании. «Разборка» на почве ревности обернулась для хулиганки лишением свободы сроком на два года условно. Испытательный срок также составить два года, в течение этого времени осужденная своим поведением должна доказать исправление.

ИА «Орелград»