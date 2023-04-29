Орловские библиотекари могут получить всероссийскую награду

Муниципальным библиотекам предложили принять участие в конкурсе ЦИК.

Избирательная комиссия Орловской области известила о старте Всероссийского конкурса среди работников региональных и муниципальных библиотек на лучшую организацию информационно-разъяснительной работы в период подготовки и проведения выборов в органы государственной власти и органы местного самоуправления в Российской Федерации. Предусмотрено три номинации: лучшее информационно-разъяснительное мероприятие, лучший информационно-разъяснительный материал и лучший информационно-разъяснительный интернет-ресурс (проект).

«Победителям в каждой номинации конкурса, которых определит ЦИК России не позднее 15 декабря 2023 года, присуждается премия в размере 100 000 рублей, — отметили в Орловском облизбиркоме. — Приглашаем к участию в конкурсе! Он проводится в два этапа: региональный и федеральный. С 10 сентября по 20 сентября 2023 года в рамках регионального этапа Избирательная комиссия Орловской области ждет конкурсные работы».

К слову, на своем последнем заседании облизбирком утвердил порядок оценки и отбора лучших конкурсных работ в рамках проведения регионального этапа. Для этого уже сформирована специальная комиссия. Ее возглавила Светлана Гонтарь, заместитель председателя Избирательной комиссии Орловской области. Конкурсная комиссия предстоящей осенью будет проверять авторов работ и сами работ на соответствие требованиям конкурса, как общим, так и по отдельным номинациям.

Работы будут оцениваться согласно списку утвержденных критериев. Решения комиссия принимаются путем голосования, простым большинством голосов. В случае равенства решающим будет считаться голос председательствующего на заседании. Если конкурсная работа или автор предварительную. Проверку не пройдут, то в отборе для участия в федеральном этапе они участвовать не смогут. Итоги оценки конкурсных работ должны быть подведены и оглашены не позднее 10 октября, после чего лучшие работы из Орловской области будут направлены для участия во втором этапе. Они и смогут побороться за награду от ЦИК России.

ИА «Орелград»