Орловский бизнес сделал ставку на типовой устав №20

29.4.2023 | 14:18 Новости, Общество

Составить устав помогает бесплатный интерактивный сервис налоговой службы.

Фото пресс-службы Управления ФНС России по Орловской области

Как сообщает пресс-служба Управления ФНС России по Орловской области, компании все чаще доверяют интерактивному сервису составить для них собственный устав. Сервис так и называется – «Выбор типового устава». Он работает на официальном сайте налоговой службы. В настоящий момент сервис предлагает бизнесу 36 вариантов утвержденных типовых уставов. Достаточно ответить на семь вопросов, и он автоматически подберет подходящий вариант.

По данным регионального Управления ФНС, в Орловской области типовые уставы, созданные в интерактивном режиме, используют уже порядка 200 компаний. Интересно, что 45 процентов из них выбрали вариант №20. Как говорят налоговики, эта комбинация вариантов типового устава стала наиболее популярной у представителей регионального бизнес-сообщества. А привлекательным вариант устава №20, по мнению экспертов, делают сразу несколько критериев.

«Например, он дает возможность участникам выйти из организации, а другим членам купить долю вышедшего, — пояснив областной налоговой службе. — Наследники и правопреемники могут стать обладателями доли без получения согласия других участников, можно избрать директора не из числа собственников организации, а в случае принятия судьбоносного для фирмы решения, нет необходимости нотариально заверять документ, достаточно подписать его всеми участниками».

Ранее заместитель руководителя управления Эльвира Гладких сообщила, что на сайте ФНС на сегодняшний представлено уже более 70 различных электронных сервисов, с помощью которых можно взаимодействовать с налоговыми органами дистанционно. Одни из них носят исключительно информационный характер, другие позволяют получать конкретные государственные услуги. Например, чтобы открыть организацию, теперь не надо обязательно приходить в налоговый орган. Можно воспользоваться сервисом «Государственная онлайн-регистрация бизнеса». В настоящий момент порядка 72 процентов регистрационных документов поступают в налоговый орган в электронном виде.

ИА «Орелград»

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