Пьяный орловец поругался с женой и напал на сотрудницу полиции

Дело о насилии в отношении представителя власти рассмотрел суд в Орловской области.

Как сообщает пресс-служба Новосильского районного суда Орловской области, местный житель попал под уголовное преследование по части 1 статьи 318 Уголовного кодекса РФ. Он был признан виновным в применении насилия, не опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти в связи с исполнением им своих должностных обязанностей. События, легшие в основу уголовного дела, развернулись в октябре 2022 года, когда в ночное время в дежурную часть МО МВД РФ «Новосильское» поступило телефонное сообщение от жителя села Заречье.

Звонивший сообщил в полицию о том, что местный житель, находившийся в состоянии алкогольного опьянения, ругается с женой и ведет себя неадекватно. Для выяснения обстоятельств произошедшего на место происшествия по вызову прибыли сотрудники полиции. Сообщается, что в ходе беседы со стражами порядка нетрезвый гражданин попытался сбежать, но сотрудница полиции пресекла побег и потребовала прекратить противоправные действия.

Тот момент, как установили следствие и суд, гражданин «умышленно применил насилие не опасное для жизни и здоровья в отношении лейтенанта полиции, которая находилась при исполнении своих должностных обязанностей». В судебном заседании подсудимый согласился с предъявленным обвинением, виновным себя в совершении инкриминируемого преступления признал полностью и раскаялся в содеянном. Его дело рассматривалось в особом порядке, то есть без проведения судебного разбирательства в общем порядке. В результате дебошир получил наказание в виде штрафа в размере 70 тысяч рублей. Приговор не был обжалован и уже вступил в законную силу.

ИА «Орелград»