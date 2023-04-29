В Орле покажут правильное кино

В областном центре пройдет майский кинофестиваль.

Второй Майский фестиваль правильного кино пройдет в Орловском краеведческом музее в период с 30 апреля по 14 мая 2023 года. Он будет приурочен к празднованию Дня Победы. Как подчеркнули организаторы, кинофестиваль проводится в целях усиления культурно-просветительской и информационной функции кинематографа, патриотического воспитания. Также ставятся задачи приобщения подрастающего поколения к изучению истории нашей страны и более широким ознакомлением зрителей с достижениями российского кино. Организатором фестиваля выступает Музей Победы.

«Программа кинофестиваля предусматривает демонстрацию восьми документальных отечественных фильмов различных жанров», — сообщает Орловский краеведческий музей, который предлагает желающим посмотреть фильмы на своей площадке.

Программу откроет показ документального фильма «Гагарин. Жизнь в хронике ТАСС». Он основан на архивных материалах. С 1961 по 1968 год Юрия Гагарина снимали больше, чем любую мировую звезду. Все эти годы он провел под вспышками фотоаппаратов сотен информационных агентств, но самая большая коллекция гагаринских фотографий, конечно, у Главного информационного агентства ТАСС. И сегодня перед зрителем эти архивы открыты.

На 5 мая намечен показ документального фильма «Тамара Лисициан. Непобежденная». Фильм посвящен удивительной жизни и невероятной судьбе Тамары Лисициан, которая в первый день войны в 18 лет добровольцем пошла на фронт, попала в знаменитую разведывательно-диверсионную часть 9903, где также воевали Зоя Космедемьянская и еще более 5 тысяч комсомольцев, в живых из которых осталось всего около тысячи человек.

«Тамара Николаевна попала в плен, прошла все круги ада пыток, допросов, тюрем и концлагерей, совершила побег, воевала в партизанах, получила тяжелую контузию, — говорится в анонсе фильма. – После войны окончила ВГИК, режиссерский факультет Григория Козинцева и сняла замечательные детские фильмы с пародийным подтекстом «Чипполино», «Волшебный голос Джельсомино» по произведениям своего друга итальянского писателя Джанни Родари, на которых выросло несколько поколений наших ребят, и самые острые пророческие политические детективы 80-х годов прошлого века: «На Гранатовых островах», «Тайна виллы «Грета», «Загадочный наследник».

На 6 мая запланирован показ документального фильма «Художник. Заметки на холсте», а на 7 мая — показ документально-игрового фильма «Король Ринга. Николай Королев». Это история о Николае Королеве — уникальном человеке, который, став королем советского ринга в 19 лет, испытал весь ужас войны, встретил врага лицом к лицу с голыми руками, рискуя жизнью, дважды спас своего командира, вынося его с поля боя. Особая тактика и молниеносная реакция сделали из Николая Королева героя Великой Отечественной войны и абсолютного чемпиона по боксу в тяжелом весе. Отметим, что вход на кинопоказ – свободный.

ИА «Орелград»