В Орле растет спрос на электронные подписи

Число выданных сертификатов в три раза превысило показатель прошлого года.

В Орловской области растет количество налогоплательщиков, получивших квалифицированные электронные подписи (КЭП). Об этом сообщает пресс-служба регионального Управления ФНС России. В ведомстве приводят статистику, которая говорит сама за себя. По состоянию на 1 апреля 2023 года точками выдачи Удостоверяющего центра регионального УФНС в Орловской области было выдано более 20 тысяч квалифицированных электронных подписей. Только в марте текущего года налоговики сформировали почти 2,5 тысячи сертификатов КЭП, что в три раза превышает показатели аналогичного периода прошлого года.

«Все больше налогоплательщиков используют дистанционный способ перевыпуска квалифицированного сертификата ключа электронной подписи, без личной явки в налоговый орган, — отметили при этом в областной налоговой службе. — В России более 40 тысяч заявителей уже воспользовались такой возможностью. Данный функционал доступен пользователю при авторизации в интерактивных сервисах ФНС России «Личный кабинет налогоплательщика юридического лица» или «Личный кабинет индивидуального предпринимателя» с использованием действующей КЭП, ранее полученной в УЦ ФНС России».

Как говорят в ведомстве, орловцы уже оценили удобство и преимущества нововведения, поскольку оно позволяет не тратить время на личное посещение налогового органа. Также в УФНС подметили, что орловцы все чаще прибегают к электронным сервисам для общения с налоговиками. Например, в марте текущего года в Управление ФНС поступило 1198 письменных обращений, что на 39 процентов больше, чем месяцем раньше. При этом более 91 процентов обращений было направлено в электронной форме.

Жители региона все чаще обращаются к налоговикам при помощи таких сервисов, как «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц», «Личный кабинет налогоплательщика индивидуального предпринимателя» и «Обратиться в ФНС России». Последний из них удобен еще и тем, что не требует специальной регистрации. Что касается структуры обращений, то в основном жителей региона интересуют вопросы, связанные с порядком предоставления налоговых вычетов и с начислением имущественных налогов, а также вопросы, касающиеся налогообложения малого бизнеса и урегулирования задолженности.

ИА «Орелград»