Орловчанка проела в долг более 100 тысяч рублей

В Орловской области суд рассмотрел необычный иск о долге за продукты питания.

Новодеревеньковский районный суд Орловской области рассмотрел любопытное гражданское дело. Как сообщили в пресс-службе суда, в качестве истца выступила женщина, работающая продавцом в магазине в селе Моховое, который входит в структуру Новодеревеньковского райпо. В качестве ответчика выступила жительница этого села, которая являлась постоянным покупателем. По мнению истицы, в течение 2022 года ответчица в общей сложности набрала в долг в магазине товаров на сумму 102 060 рублей.

Покупательница написала расписку, обязавшись погашать долг ежемесячно «траншами» по 20 000 рублей. В сентябре и октябре прошлого года она внесла в кассу магазина два таких «транша». Долг сократился до 62 060 рублей, однако до сих пор он не погашен. Поняв, что другого пути возврата денег нет, продавщица подала на покупательницу в суд. Она сообщила, кстати, что погашать чужую задолженность ей пришлось из своих личных средств. Истица просила суд взыскать с ответчицы не только сумму долга, но и ее расходы по оплате государственной пошлины и на представителя.

«В судебном заседании ответчица не отрицала того факта, что брала в магазине в долг продукты, при этом полагала, что сумма задолженности вся уже погашена, а расписку она написала уже после того, как долг погасила, — следует из информации пресс-службы суда. — Согласно абзацу первому статьи 309 ГК РФ обязательства должны исполняться надлежащим образом в соответствии с условиями обязательства и требованиями закона, иных правовых актов, а при отсутствии таких условий и требований — в соответствии с обычаями или иными обычно предъявляемыми требованиями».

В рамках процесса были допрошены свидетели, которые присутствовали при написании расписки. Они подтвердили, что ответчица долг отдала только частично. В результате суд пришел к выводу, что свое обязательство по возврату долга ответчица не выполнила, что подтверждено документально. Ответчица же доказать факт погашения всего долга в суде не смогла, не представив никаких доказательств. Исковые требования были удовлетворены в полном объеме. С ответчицы также взысканы расходы истицы на представителя в размере 15 000 рублей. Решение районного суда в законную силу еще не вступило.

ИА «Орелград»