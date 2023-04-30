Полтысячи пьяных орловцев задержали патрули

При этом протоколов против выпивох было составлено в четыре раза больше.

В Орловской области для обеспечения охраны общественного порядка на улицах и в других общественных местах на территории всех муниципальных образований региона ежесуточно в системе Единой дислокации выставляются наряды полиции и вневедомственной охраны Росгвардии. В первом квартале 2023 года этими сотрудниками на постах и маршрутах патрулирования в целом было выявлено 458 граждан, находившихся в состоянии алкогольного опьянения. Такие данные приведены в отчете регионального УМВД о состоянии оперативной обстановки в регионе.

Сообщается также, что сотрудниками органов внутренних дел за первые три месяца текущего года было выявлено 7126 административных правонарушений, и это без учета нарушений в сфере безопасности дорожного движения и миграционного законодательства. Из них 6845 правонарушений относятся к тем категориям, ответственность за которые предусмотрена КоАП РФ. В частности, в регионе за три месяца силовики выявили 2037 правонарушений, ответственность за которые предусмотрена статьей 20.20 КоАП РФ (распитие спиртных напитков в общественном месте).

Кроме того, было выявлено 797 по статье 20.21 КоАП РФ (появление в общественном месте в состоянии опьянения) и 523 – по фактам мелкого хулиганства (статья 20.1 КоАП РФ). Около трехсот нарушений были связаны с исполнением региональной нормы о тишине и покое граждан. Как уже писал «Орелград», состояние преступности в общественных местах региональным Управлением МВД в отчетном периоде времени характеризуется снижением числа зарегистрированных преступлений. В структуре уличной преступности, например, за три месяца не было зарегистрировано убийств, изнасилований и разбойных нападений.

ИА «Орелград»