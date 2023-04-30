Приговор о сбыте фальшивых денег выступил в силу

Стали известны подробности операции по поимке преступника и его сообщницы.

В Орле вступил в законную силу обвинительный приговор, вынесенный судом первой инстанции в конце прошлого года. Примечательны обстоятельства, при которых был пойман преступник. Им оказался ранее неоднократно судимый гражданин, который тщательно соблюдал меры конспирации, но все равно попал в руки правосудия. Как следует из материалов дела, молодой человек 1997 года рождения, кстати, уроженец города Болхова, ранее неоднократно судимый, совершил «хранение в целях сбыта и сбыт заведомо поддельных банковских билетов Центрального банка РФ».

В ноябре 2021 года у орловца возникли материальные трудности, к тому же он не имел постоянного источника дохода. И тогда он решил поправить свои финансовые дела любопытным образом. Молодой человек нашел некий интернет-магазин, в котором неустановленное следствием лицо незаконно торговало поддельными рублями. Покупатель договорился о продаже ему фальшивой банкноты достоинством 5000 рублей. Оставим за кадром цену банкноты, но скажем, что орловец оплатил покупку криптовалютой «Биткоин», оборот которой в Российской Федерации не контролируется. Продавец после оплаты «товара» отправил его покупателю посредством службы доставки. Сотрудники последней проинформировали полицию о подозрительном послании.

В результате в процесс включился сотрудник УЭБиПК УМВД России по Орловской области, действовавший в рамках оперативно-розыскного мероприятия «Наблюдение». Он связался с покупателем по указанному тем при оформлении заказа телефону и представился сотрудником службы доставки. Оперативник хотел уточнить место и время передачи посылки. Однако молодой, но уже опытный уголовник, вероятно, почуял неладное. В целях конспирации, он попросил доставить посылку не ему лично, а его подруге, которая о преступном плане ничего не знала.

Когда девушка получила посылку, приятель позвонил ей и пожаловался на то, что сидит без денег. Он попросил ее взять полученную ею купюру, сходить в магазин и сделать кое-какие покупки, а сдачу перевести ему на карту. Вот такая у него получилась схема обналичивания. Впрочем, меры конспирации не помогли, полиция задержала обоих фигурантов. В результате уголовник получил наказание в виде трех лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Его подельница получила два года лишения свободы условно. Суд дал ей шанс доказать свое исправление.

ИА «Орелград»