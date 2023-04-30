Укравший макароны орловец получил срок

Дело о краже продуктов питания рассмотрел суд в поселке Хомутово.

Как сообщает пресс-служба Новодеревеньковского районного суда Орловской области, рассмотрено уголовное дело в отношении местного жителя. Его действия следствием и судом были квалифицированы по части 3 статьи 158 УК РФ (кража, то есть тайное хищение чужого имущества, совершенная с незаконным проникновением в жилище). Преступление он совершил в октябре 2022 года. Изрядно выпив спиртного, как говорят в суде, осужденный решил проникнуть в жилье своей знакомой, которая в тот период проживала и работала в Москве.

«Убедившись, что за его преступными действиями никто не наблюдает, он подошел к дому и кулаком разбил два стекла в оконной раме, а затем проник в комнату, — так описывают в суде произошедшие события. — Вытащил из морозильной камеры замороженные продукты питания, в шкафу забрал макаронные изделия, муку и другие продукты, прошел далее в комнату и забрал телевизионную цифровую приставку с антенным кабелем, после чего с похищенным имуществом вылез в оконный проем и скрылся с места происшествия».

Общий материальный ущерб, причиненный вором хозяйке дома, был оценен в 2281 рубль. Он не был признан значительным для потерпевшей. В судебном заседании подсудимый свою вину признал полностью и согласился с предъявленным ему обвинением. Ущерб потерпевшей был возмещен. Подсудимый также принес свои извинения потерпевшей. Она его не только простила, но и не стала требовать от него возмещения убытков из-за разбитых окон. В результате для преступника все закончилось более-менее благополучно.

По приговору суда ему назначено условное лишение свободы с испытательным сроком 1 год 8 месяцев. Осужденного обязали не менять постоянное место жительства без уведомления специализированного государственного органа, осуществляющего контроль за его поведением. При назначении были учтены сведения о личности виновного. Суд пришел к выводу о том, что в настоящее время еще не утрачена возможность его исправления без реального отбывания им наказания. В связи с этим были применены положения статьи 73 УК РФ об условном осуждении. Кстати, вещественные доказательства по вступлению приговора в законную силу подлежат передаче потерпевшей.

ИА «Орелград»