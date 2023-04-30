В Орле рецидивиста обвинили в угоне детского мотоцикла

30.4.2023 | 13:45 Закон и порядок, Новости

За совершенное преступление мужчина уже получил крупный штраф.

Решение по уголовному делу принял Советский районный суд города Орла. На скамье подсудимых оказался местный житель, который чуть ранее был осужден за кражу. В рамках нового уголовного дела он также получил обвинение в краже, а именно в совершении преступления, предусмотренного частью 3 статьи 158 Уголовного кодекса РФ. Как следует из текста обвинительного приговора, преступление орловец совершил в апреле 2022 года.

Поздним вечером мужчина находился в состоянии опьянения, вызванного употреблением алкоголя, в здании общежития. Его внимание привлекла чужая комната, дверь в которую была открыта, но внутри никого не было. Злоумышленник воспользовался этим, вошел в комнату и заметил стоявший на полу детский электрический мотоцикл BMW красного цвета, стоимостью около 7300 рублей. Тут у него «возник и сформировался преступный умысел, направленный на совершение тайного хищения чужого имущества». Иными словами, незваный гость похитил детский велосипед, прихватив его с собой, после чего с места совершения преступления скрылся.

В судебном заседании подсудимый вину в содеянном признал полностью. Он рассказал суду, что в тот вечер пришел в гости к своему приятелю, который проживает в общежитии. Так как время было уже позднее, он решил переночевать в соседней комнате. Ранее ему кто-то рассказал, что в указанной комнате никто не проживает, мол, там просто периодически собираются разные компании. Дверь в комнату была открыта. Войдя внутрь, он обнаружил там детский электрический мотоцикл. Так как находился в состоянии алкогольного опьянения, он похитил мотоцикл, а затем продал его за 3000 рублей.

Суд признал его виновным в совершении преступления и назначил ему наказание в виде штрафа в размере 40 тысяч рублей. Однако при вынесении вердикта было учтено то, что молодой человек был задержан еще в конце прошлого года, и с тех пор содержался под стражей. Учитывая данное обстоятельство, равно как и срок содержания под стражей, суд постановил смягчить наказание. В результате «угонщику» придется заплатить государству штраф в размере 25 тысяч рублей.

ИА «Орелград»

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