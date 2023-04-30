Жители Орла задали мэру и его замам более 1700 вопросов

Больше всего орловцев волнуют проблемы транспорта и ЖКХ.

Информация о работе с поступившими обращениями граждан обнародовала администрация города Орла. Сообщается, что всего в первом квартале 2023 года на имя мэра и его заместителей от граждан поступило 1678 обращений, в которых было озвучено 1742 вопросов. Напомним, пост мэра в настоящий момент занимает Юрий Парахин. Согласно приведенной статистике больше всего жителей областного центра волнуют вопросы экономики. На данную тему в мэрию поступило 856 таких писем.

«Большая часть из них — это вопросы ремонта дорог и работы пассажирского транспорта (138), архитектуры и градостроительства (217), охраны окружающей среды (319), отлова бездомных животных (41), торговли и общественного питания (73), — сообщили в администрации города Орла. — По вопросам жилищно-коммунальной сферы в первом квартале 2023 года поступило 515 обращений. Среди них: 358 обращений по вопросам коммунального хозяйства, 47 обращений – по вопросам обеспечения граждан жильем».

Кроме того, 268 писем горожан касались проблем, связанных с социальной сферой, причем 119 из них были посвящены вопросам социального обеспечения и социального страхования. Еще 49 полученных обращений касались общественно-политической жизни города Орла, а по вопросам соблюдения законности обратилось 54 гражданина. Из них, отмечают в мэрии, большая часть касалась сферы безопасности и охраны правопорядка.

«Все поступившие обращения рассматривались структурными подразделениями администрации города Орла, своевременно, в установленные федеральным законодательством сроки», — заверили муниципальные власти.

ИА «Орелград»